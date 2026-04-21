Ахметов купив квартиру в Монако за понад $550 млн: одна з найдорожчих угод у світі

Район Маретерра у 2024 році. Фото: Reuters/ Ксав'є Дюво/Ганс Лукас

Мільярдер Рінат Ахметов придбав розкішну п'ятиповерхову квартиру в новому елітному житловому комплексі Маретерра в Монако за 471 млн євро (понад $550 млн доларів)

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Йдеться про 21-кімнатні апартаменти у флагманській будівлі Le Renzo на першій береговій лінії Середземного моря.

Площа квартири становить близько 2500 квадратних метрів без урахування терас і балконів. У помешканні передбачені басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Комплекс Mareterra будувався понад десять років і включає 114 елітних вілл, таунхаусів та апартаментів із власною інфраструктурою, садами та набережною.

За словами джерел, угоду уклали ще в 2024 році, але про неї стало відомо лише тепер.

"Міжнародний інвестиційний портфель SCM вже понад десять років включає окремий портфель преміальної нерухомості, про що неодноразово публічно заявлялося", – йдеться у заяві компанії.

Як пише Bloomberg, заявлена вартість робить цей продаж найбільшим відомим у сфері нерухомості, перевершуючи нещодавні угоди: продаж маєтку забудовника Ніка Кенді в Челсі за понад 350 мільйонів доларів і придбання пентхауса в Нью-Йорку менеджером хедж-фонду Кеном Гріффіном приблизно за 240 мільйонів доларів.

Рінат Ахметов – найбагатший українець 2026 року

До цьогорічного списку мільярдерів від Forbes потрапили 3428 осіб – на 400 більше, ніж у 2025 році.

Найбагатшим українцем у цьогорічному рейтингу залишається Рінат Ахметов – 77-ме місце у світі зі статком $7,8 млрд.

Попри значні збитки, яких зазнали його компанії "Метінвест" і ДТЕК через російську агресію, Ахметов публічно заявив про намір залишатися в Україні.

Forbes відзначає, що його підприємства передали українській армії допомоги на $150 млн та виготовили близько 200 000 бронежилетів.