Актриса Ксения Мишина призналась, почему на самом деле она исчезла из украинского кино

Ксения Мишина в последнее время не так часто появляется в украинских сериалах и фильмах. Теперь артистка объяснила, почему так произошло

Ксения Мишина откровенно рассказала, что у нее произошло эмоциональное выгорание. Поэтому она решила на время сделать паузу в актерской профессии. По ее словам, это ощущалось "будто тектоническое смещение или будто тебя опустили на дно колодца и заставили вылезти из своих иллюзий".

"Действительно, в какой-то момент я выпала из своей профессии. Уже рассказывала вам о своем выгорании и таком честном столкновении с реальностью, где пришло глубокое понимание, что все, что раньше казалось опорой, на самом деле ею не является. Произошла небольшая пересборка. Но я в строю, прямо сейчас с новым программным обеспечением", - говорит актриса.

