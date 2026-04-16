Акторка Ксенія Мішина зізналась, чому насправді вона зникла з українського кіно

Фото з відкритих джерел

Ксенія Мішина останнім часом не дуже часто з'являється в українських серіалах та фільмах. Тепер артистка пояснила, чому так сталось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ксенія Мішина відверто розповіла, що в неї сталось емоційне вигорання. Тому вона вирішила на деякий час зробити паузу в акторській професії. За її словами, це відчувалось "ніби тектонічний зсув або ніби тебе опустили на дно колодязя і змусили вилізти зі своїх ілюзій".

"Дійсно, у якийсь момент я випала зі своєї професії. Вже розповідала вам про своє вигорання та таке чесне зіткнення з реальністю, де прийшло глибоке розуміння, що все, що раніше здавалося опорою, насправді нею не є. Відбулася невеличка перезборка. Але я в строю, просто тепер із новим програмним забезпеченням", - каже акторка.

