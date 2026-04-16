16 квітня 2026, 01:35

Акторка Ксенія Мішина зізналась, чому насправді вона зникла з українського кіно

Ксенія Мішина останнім часом не дуже часто з'являється в українських серіалах та фільмах. Тепер артистка пояснила, чому так сталось

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ксенія Мішина відверто розповіла, що в неї сталось емоційне вигорання. Тому вона вирішила на деякий час зробити паузу в акторській професії. За її словами, це відчувалось "ніби тектонічний зсув або ніби тебе опустили на дно колодязя і змусили вилізти зі своїх ілюзій".

"Дійсно, у якийсь момент я випала зі своєї професії. Вже розповідала вам про своє вигорання та таке чесне зіткнення з реальністю, де прийшло глибоке розуміння, що все, що раніше здавалося опорою, насправді нею не є. Відбулася невеличка перезборка. Але я в строю, просто тепер із новим програмним забезпеченням", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пояснювала, чому не планує виходити заміж. Зараз акторка сама виховує свого сина Платона і, за її словами, пишається статусом матері-одиначки.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
