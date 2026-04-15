15 апреля 2026, 01:55

Певица Анна Тринчер призналась, почему завершила последние отношения

Фото: из открытых источников
Украинская певица Анна Тринчер рассказала, почему поставила точку в ее последнем романе. По ее словам, с опытом приходит умение беречь себя

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Анна Тринчер признала, что раньше даже непродолжительные романы могли выбить ее из равновесия. Это вдохновляло на творчество. Однако ее последние отношения закончились очень быстро.

"Как удивительно, из последних не сложившихся мини-отношений я очень быстро вышла из них эмоционально. И причем я это сделала, потому что я поняла, что мои границы нарушены. Я не хочу быть человеком, который это делает систематически. И мне не подходит такой вариант отношений", - говорит артистка.

По ее словам, она почувствовала, что ее границы нарушают, и сразу решила не продолжать эти отношения. Певица призналась, что очень гордилась.

"И я очень уважала себя в этот момент, потому что я такова: "Боже, я так умею, я умею встать на защиту себя". Я так долго искала, кто меня защитит. Я так долго ждала там этого от своего отца или своего бывшего мужа. А оказывается, у меня сильно больше воли и силы, чтобы защитить себя саму. И я бросила по кружочкам. Но очень красиво. Я очень гордилась собой. Гордилась той маленькой девочкой, которую обидели в прошлом, которая не смогла тогда за себя постоять. А сейчас она никогда не будет обижена, потому что у нее всегда есть я и больше не разрешу. И она для меня самое большое сокровище, которое существует", - говорит Анна Тринчер.

Напомним, ранее певица рассказывала о том, какого мужчину она видит рядом с собой. По словам Тринчер, ее возбуждают мужчины, имеющие амбиции и цели.

