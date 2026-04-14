Телеведущий Александр Педан во время войны приобрел 2 авто и 2 квартиры в Киеве

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан, на днях заявивший, что очень хорошо умеет мотивировать идти на фронт украинцев, за время полномасштабной войны приобрел 3 объекта недвижимости в столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал СНИДАНОК ХИМЕРЫ.

Как отмечается, что в последние годы Александр Педан прибавил:

– в 2024 году квартиру по улице Джонса Герета, 12А

– в 2024 году нежилое помещение по улице Джонса Герета, 12.

- в 2024 году квартиру по улице Речкова, 4 и зарегистрировал на жену Инну Педан.

– в 2023 году автомобиль SMART FORFOUR.

– в 2025 году автомобиль MINI COOPER SE и зарегистрировал на жену Инну Педан.

Ранее телеведущий Александр Педан рассказал, почему не ушел на фронт . По его словам, он помогает тем, что поднимает боевой дух соотечественников.