Телеведущий Александр Педан во время войны приобрел 2 авто и 2 квартиры в Киеве
Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан, на днях заявивший, что очень хорошо умеет мотивировать идти на фронт украинцев, за время полномасштабной войны приобрел 3 объекта недвижимости в столице
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал СНИДАНОК ХИМЕРЫ.
Как отмечается, что в последние годы Александр Педан прибавил:
– в 2024 году квартиру по улице Джонса Герета, 12А
– в 2024 году нежилое помещение по улице Джонса Герета, 12.
- в 2024 году квартиру по улице Речкова, 4 и зарегистрировал на жену Инну Педан.
– в 2023 году автомобиль SMART FORFOUR.
– в 2025 году автомобиль MINI COOPER SE и зарегистрировал на жену Инну Педан.
Ранее телеведущий Александр Педан рассказал, почему не ушел на фронт . По его словам, он помогает тем, что поднимает боевой дух соотечественников.