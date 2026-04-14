14 квітня 2026, 21:59

Телеведучий Олександр Педан під час війни придбав 2 авто та 2 квартири у Києві

14 квітня 2026, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Український шоумен і телеведучий Олександр Педан, який днями заявив, що дуже добре вміє мотивувати йти на фронт українців, за час повномасштабної війни придбав 3 об'єкти нерухомості в столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал СНІДАНОК ХИМЕРИ.

Як зазначається, що протягом останніх років Олександр Педан прибав:

- в 2024 році квартиру по вулиці Джонса Ґерета, 12А

- в 2024 році нежитлове приміщення по вулиці Джонса Ґерета, 12.

- в 2024 році квартиру по вулиці Річкова, 4, та зареєстрував на дружину Інну Педан.

- в 2023 році автомобіль SMART FORFOUR.

- в 2025 році автомобіль MINI COOPER SE та зареєстрував на дружину Інну Педан.

Раніше телеведучий Олександр Педан розповів, чому не пішов на фронт. За його словами, він допомагає тим, що підіймає бойовий дух співвітчизників.

Київ авто суспільство квартири Педан
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
