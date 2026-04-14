Телеведучий Олександр Педан під час війни придбав 2 авто та 2 квартири у Києві

Український шоумен і телеведучий Олександр Педан, який днями заявив, що дуже добре вміє мотивувати йти на фронт українців, за час повномасштабної війни придбав 3 об'єкти нерухомості в столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал СНІДАНОК ХИМЕРИ.

Як зазначається, що протягом останніх років Олександр Педан прибав:

- в 2024 році квартиру по вулиці Джонса Ґерета, 12А

- в 2024 році нежитлове приміщення по вулиці Джонса Ґерета, 12.

- в 2024 році квартиру по вулиці Річкова, 4, та зареєстрував на дружину Інну Педан.

- в 2023 році автомобіль SMART FORFOUR.

- в 2025 році автомобіль MINI COOPER SE та зареєстрував на дружину Інну Педан.

Раніше телеведучий Олександр Педан розповів, чому не пішов на фронт. За його словами, він допомагає тим, що підіймає бойовий дух співвітчизників.