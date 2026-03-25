Актриса Анна Саливанчук призналась, общается ли с бывшим мужем

Актриса Анна Саливанчук никогда публично не называла точную причину развода с бывшим мужем Александром Божковым. Теперь она призналась, удалось ли им наладить общение.

По словам Анны Саливанчук, развод с мужем дался ей очень тяжело. Несмотря на то, что прошло уже два с половиной года, артистка говорит, что всего полгода она живет своей жизнью. Она убеждена, что ей нужно было время, чтобы привыкнуть ко всему.

Пока актриса призналась, они с бывшим мужем до сих пор не наладили отношения. По ее словам, они вообще не общаются.

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.