Акторка Анна Саліванчук зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком

Акторка Анна Саліванчук ніколи публічно не називала точну причину розлучення з колишнім чоловіком Олександром Божковим. Тепер вона зізналась, чи вдалось їм налагодити спілкування

За словами Анни Саліванчук, розлучення із чоловіком далось їй дуже важко. Попри те, що минуло вже два з половиною роки, артистка каже, що лише пів року вона живе своїм життям. Вона переконана, що їй потрібен був час, щоб звикнути до всього.

Наразі, як акторка зізналась, вони з колишнім чоловіком досі не налагодили стосунки. За її словами, вони взагалі не спілкуються.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.