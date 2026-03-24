UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 01:55

"Я не розумію "какая разница": акторка Анна Саліванчук зізналась, що відчула від російської мови в школі сина

24 березня 2026, 01:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Акторка Анна Саліванчук нещодавно розповіла про те, як її обурила російська мова серед підлітків у школі її сина. За словами зірки, справа насправді не в дітях

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Анни Саліванчук, проблема не в дітях, а в батьках. За її словами, багато батьків не розуміють мовного питання, а діти вчаться від старших.

"Мене обурило те, що я дізналася. Коли вчителі роблять зауваження дітям, батьки йдуть до директора і просять не робити зауваження. Мовляв, на уроках діти говорять українською, а на перервах мають право говорити російською", - розповіла артистка.

Акторка стурбована російською мовою підлітків тому, що це впливає на її сина Гліба. Він говорить українською мовою, але вже починає використовувати якісь російські слова, бо його друзі так говорять на перервах. Акторка переконана: російськомовному військовому це можна пробачити, але в цивільному житті - ні.

"Я кажу: у мене померло дуже багато близьких людей через російськомовних. Вам нормально дивитися контент російською мовою? Я ніколи не казала дітям, що це салют. Я одразу казала, що це ракета. Я одразу пояснювала, в якому світі ми живемо. Кожного разу, коли чую російську, кажу: "Я чую погану, ворожу мову". І вони одразу реагують. У мене ростуть чоловіки. Можливо, з дівчатами я вела б себе по-іншому. Я не розумію "какая разница". Велика різниця. Тому що дуже багато людей втратили життя, близьких, домівки. І все через те, що "какая разница", а різниця є", - каже Анна Саліванчук.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Саліванчук розповіла про те, як вона ходила в школу до старшого сина. Вона не приховувала, що їй не сподобалось те, що підлітки там розмовляли російською.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
