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09 июля 2025, 03:40

В Польше во время фестиваля под открытым небом покажут украинское современное кино

09 июля 2025, 03:40
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Иллюстративное фото
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В Польше в рамках киносмотра покажут украинское кино. В частности, фильм польского режиссера о подростках в Украине

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

В Варшаве во время киносмотра "Под общим небом" покажут украинские фильмы. Программу откроют два фильма о современной Украине. Это сатирическая комедия режиссера Романа Бондарчука "Редакция", а также "Чистое небо" – короткометражный документальный фильм польского режиссера Марчина Кундера о жизни подростков в Краматорске.

Кинопоказ состоится 9 июля в 20:00 по адресу: Dziedziniec Artystycznej Kamienicy, ul. Foksal 11. Вход на мероприятие свободный.

Напомним, появился первый трейлер фильма оскароносного режиссера Мстислава Чернова. Над лентой "2000 метров до Авдеевки" работали благодаря поддержке Третьей штурмовой бригады. В украинский прокат фильм выйдет в конце августа.

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