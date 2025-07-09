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У Польщі в рамках кіноогляду покажуть українське кіно. Зокрема, фільм польського режисера про підлітків в в Україні

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

У Варшаві під час кіноогляду "Під спільним небом" покажуть українські фільми. Програму відкриють два фільми про сучасну Україну. Це сатирична комедія режисера Романа Бондарчука "Редакція", а також "Чисте небо" - короткометражний документальний фільм польського режисера Марчіна Кундера про життя підлітків у Краматорську.

Кінопоказ відбудеться 9 липня о 20:00 за адресою: Dziedziniec Artystycznej Kamienicy, ul. Foksal 11. Вхід на захід вільний.

Нагадаємо, з'явився перший трейлер фільму оскароносного режисера Мстислава Чернова. Над стрічкою "2000 метрів до Авдіївки" працювали завдяки підтримці Третьої штурмової бригади. В український прокат фільм вийде наприкінці серпня.