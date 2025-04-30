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Рок-музыкант Женя Галич объявил о новом проекте. По его словам, это более откровенная музыка, которая ближе к нему

Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич рассказал, что работает над сольным проектом. Об этом он решил рассказать в день рождения (артисту исполнился 41 год). По его словам, группа все еще существует и они еще будут создавать рок-музыку, однако сама она хочет показать также другую сторону своего творчества.

По словам Жени Галича, первый релиз запланирован уже на 14 мая. В этом проекте он обещает быть еще более откровенным и более близким к себе.

Справка. Женя Галич – украинский военный, рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald. Весной 2022 года он присоединился к ВСУ. В составе 135-го батальона 114-й отдельной бригады терробороны участвовал в боях за Бахмут. В октябре 2024 года он сообщил, что проходит службу в Киеве и занимается материально-техническим обеспечением ВСУ, звание старший лейтенант.