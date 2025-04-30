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30 квітня 2025, 03:50

Фронтмен O.Torvald Женя Галич заявив про сольну кар'єру: коли дебют

30 квітня 2025, 03:50
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Фото: YouTube
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Рок-музикант Женя Галич оголосив про новий проєкт. За його словами, це більш відверта музика, яка ближче до нього

Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич розповів, що працює над сольним проєктом. Про це він вирішив розповісти в день народження (артисту виповнився 41 рік). За його словами, гурт все ще існує і вони ще створюватимуть рок-музику, проте сам він хоче показати також інший бік своєї творчості.

За словами Жені Галича, перший реліз заплановано вже на 14 травня. У цьому проєкті він обіцяє бути ще відвертішим і ближчим до себе.

Довідка. Женя Галич — український військовий, рок-музикант, лідер рок-гурту O.Torvald. Навесні 2022 року він долучився до ЗСУ. У складі 135-го батальйону 114-ї окремої бригади тероборони брав участь у боях за Бахмут. У жовтні 2024 року він повідомив, що проходить службу в Києві й займається матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ, звання старший лейтенант.

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