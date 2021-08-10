В течение года на территории Украины уничтожено более 50 тыс. снарядов

Фото ГСЧС Украины

Спасатели с начала года выявили на территории Украины более чем 52 тыс. взрывоопасных предметов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлении, изъятии и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, в течение 9 августа подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, обследовали 22,49 га территории и 0,07 га акватории и обнаружили, а также изъяли 70 ВНП.

Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 51 тыс. 647 взрывоопасных предметов, в том числе, 577 авиационных бомб.

Спасатели посоветовали, чего не нужно делать в случае обнаружения опасных предметов:

- касаться подозрительного предмета или передвигать его;

- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагреваниям;

- пытаться самостоятельно обезвредить находку.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону "101" или "102" и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы.

Напомним, во время похода в горах Карпат трем малолетним туристам стало плохо и чтобы помочь им, пришлось вызвать спасателей.