16:39  10 августа
В Украине заключили более 5 тыс. земельных соглашений: в каких областях больше всего
15:59  10 августа
В Украину прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика
17:58  10 августа
Оккупанты на Донбассе ранили троих наших бойцов
UA | RU
UA | RU
10 августа 2021, 22:14 8

В течение года на территории Украины уничтожено более 50 тыс. снарядов

10 августа 2021, 22:14 8
Читайте також українською мовою
Фото ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

Спасатели с начала года выявили на территории Украины более чем 52 тыс. взрывоопасных предметов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлении, изъятии и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Так, в течение 9 августа подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится ООС, обследовали 22,49 га территории и 0,07 га акватории и обнаружили, а также изъяли 70 ВНП.

Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 51 тыс. 647 взрывоопасных предметов, в том числе, 577 авиационных бомб.
Спасатели посоветовали, чего не нужно делать в случае обнаружения опасных предметов:

- касаться подозрительного предмета или передвигать его;

- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковых воздействий и нагреваниям;

- пытаться самостоятельно обезвредить находку.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону "101" или "102" и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы.

Напомним, во время похода в горах Карпат трем малолетним туристам стало плохо и чтобы помочь им, пришлось вызвать спасателей.

спасатели ГСЧС снаряды

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua