Протягом року на території України знищено понад 50 тис. снарядів

Фото ДСНС України

Рятувальники з початку року виявили на території України більш ніж 52 тис. вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Піротехнічні підрозділи ДСНС України щодня проводять роботи щодо обстеження території країни, виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Крім того тривають роботи щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей. Так, упродовж 9 серпня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де проводиться ООС, було обстежено 22,49 га території й 0,07 га акваторії та виявлено і вилучено 70 ВНП.

Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 51 тис. 647 вибухонебезпечних предметів, у тому числі, 577 авіаційних бомб.

Рятувальники порадили, чого не потрібно робити в разі виявлення небезпечних предметів:

- торкатися підозрілого предмету або пересувати його;

- заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

- здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання;

- намагатися самостійно знешкоджувати знахідку.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером "101" або "102" та ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси.

Нагадаємо, під час походу в горах Карпат трьом малолітнім туристам стало зле і щоб допомогти їм довелось, викликати рятувальників.