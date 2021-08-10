На Закарпатье провели спасательную операцию: трем детям стало плохо во время похода в горы

Фото ГСЧС Украины

Во время похода в горах Карпат трем малолетним туристам стало плохо и чтобы помочь им пришлось вызывать спасателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

10 августа в 11:30 за помощью к горным спасателям Закарпатья обратилась туристическая группа из 28 человек, которая двигалась по маршруту в районе горы Клифа Раховского района. Выяснилось, что на высокогорье у экстремалов из Запорожской области ухудшилось самочувствие, а трое детей 10, 12 и 14 лет нуждаются в помощи в транспортировке в медицинское учреждение.

На помощь на автомобиле высокой проходимости и квадроцикле отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения г. Рахов.

Чрезвычайники добрались до пострадавших, оказали трем малолетним экстремалам доврачебную медицинскую помощь и транспортировали в с. Луга, где их уже ждали специалисты экстренной медицинской помощи. Предварительно: дети могли получить пищевое отравление.

Также вместе с пострадавшими детьми спасатели эвакуировали еще пять туристов этой группы, среди которых двое взрослых и трое несовершеннолетних.

Напомним, в Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который в ночь на 8 августа сорвал с админздания старостата села Петрушки и сжег государственный флаг Украины.