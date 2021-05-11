COVID-вакцинация в Украине: прививки получили еще более 2 тыс. человек
За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине вакцинировались от коронавируса еще 2 194 человека.
Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Две дозы вакцины получили 695 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- г. Киев - 0 прививок;
- Винницкая область - 0 прививок;
- Волынская область - 19 прививок;
- Днепропетровская область - 0 прививок;
- Донецкая область - 61 прививка;
- Житомирская область - 0 прививок;
- Закарпатская - 10 прививок;
- Запорожская область - 15 прививок;
- Ивано-Франковская область - 50 прививок;
- Киевская область - 23 прививки;
- Кировоградская область - 0 прививок;
- Луганская область - 0 прививок;
- Львовская область - 470 прививок;
- Николаевская область - 79 прививок;
- Одесская область - 0 прививок;
- Полтавская область - 21 прививка;
- Ровенская область - 56 прививок;
- Сумская область - 20 прививок;
- Тернопольская область - 90 прививок;
- Харьковская область - 0 прививок;
- Херсонская область - 0 прививок;
- Хмельницкая область - 0 прививок;
- Черкасская область - 0 прививки;
- Черновицкая область - 90 прививок;
- Черниговская область - 0 прививок.
Отметим, что 9 мая в Украине вакцинировали только 1004 человека.
Всего в Украине привили от COVID-19 863 645 граждан. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 529 431 человек.
2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 4, 2021
Известно, что вакцинация в Украине проводится тремя препаратами – AstraZeneca (индийского и южнокорейского производства), CoronaVac и Pfizer.
Напомним, в Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных исходов, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.