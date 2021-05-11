COVID-вакцинация в Украине: прививки получили еще более 2 тыс. человек

Второй дозой привились уже 695 украинцев

Второй дозой привились уже 695 украинцев

Рixabay

За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине вакцинировались от коронавируса еще 2 194 человека.

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Две дозы вакцины получили 695 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

г. Киев - 0 прививок;

Винницкая область - 0 прививок;

Волынская область - 19 прививок;

Днепропетровская область - 0 прививок;

Донецкая область - 61 прививка;

Житомирская область - 0 прививок;

Закарпатская - 10 прививок;

Запорожская область - 15 прививок;

Ивано-Франковская область - 50 прививок;

Киевская область - 23 прививки;

Кировоградская область - 0 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 470 прививок;

Николаевская область - 79 прививок;

Одесская область - 0 прививок;

Полтавская область - 21 прививка;

Ровенская область - 56 прививок;

Сумская область - 20 прививок;

Тернопольская область - 90 прививок;

Харьковская область - 0 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 0 прививок;

Черкасская область - 0 прививки;

Черновицкая область - 90 прививок;

Черниговская область - 0 прививок.

Отметим, что 9 мая в Украине вакцинировали только 1004 человека.

Всего в Украине привили от COVID-19 863 645 граждан. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 529 431 человек.

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 4, 2021

Известно, что вакцинация в Украине проводится тремя препаратами – AstraZeneca (индийского и южнокорейского производства), CoronaVac и Pfizer.

Напомним, в Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных исходов, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.