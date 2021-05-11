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11 мая 2021, 10:31 6

COVID-вакцинация в Украине: прививки получили еще более 2 тыс. человек

11 мая 2021, 10:31 6
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Второй дозой привились уже 695 украинцев
Второй дозой привились уже 695 украинцев
Рixabay
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За прошедшие сутки, 10 мая, в Украине вакцинировались от коронавируса еще 2 194 человека.

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Две дозы вакцины получили 695 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • г. Киев - 0 прививок;
  • Винницкая область - 0 прививок;
  • Волынская область - 19 прививок;
  • Днепропетровская область - 0 прививок;
  • Донецкая область - 61 прививка;
  • Житомирская область - 0 прививок;
  • Закарпатская - 10 прививок;
  • Запорожская область - 15 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 50 прививок;
  • Киевская область - 23 прививки;
  • Кировоградская область - 0 прививок;
  • Луганская область - 0 прививок;
  • Львовская область - 470 прививок;
  • Николаевская область - 79 прививок;
  • Одесская область - 0 прививок;
  • Полтавская область - 21 прививка;
  • Ровенская область - 56 прививок;
  • Сумская область - 20 прививок;
  • Тернопольская область - 90 прививок;
  • Харьковская область - 0 прививок;
  • Херсонская область - 0 прививок;
  • Хмельницкая область - 0 прививок;
  • Черкасская область - 0 прививки;
  • Черновицкая область - 90 прививок;
  • Черниговская область - 0 прививок.

Отметим, что 9 мая в Украине вакцинировали только 1004 человека.

Всего в Украине привили от COVID-19 863 645 граждан. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 529 431 человек.

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Tuesday, May 4, 2021

Известно, что вакцинация в Украине проводится тремя препаратами – AstraZeneca (индийского и южнокорейского производства), CoronaVac и Pfizer.

Напомним, в Украине за 10 мая COVID-19 обнаружили у 2208 человек, госпитализировали 1084 человека, зафиксировано 119 летальных исходов, 8617 пациентов выздоровели. Всего за сутки провели 21 974 тестирования на коронавирус.

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