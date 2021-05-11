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11 мая 2021, 10:21 19

СБУ разоблачила преступную группировку, которая продавала поддельную "вакцину" Pfizer

11 мая 2021, 10:21 19
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Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла $250
Стоимость одной фейковой "вакцины" составляла $250
Фото: из открытых источников
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Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания "Pfizer" официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, что якобы имеют возможность поставлять вакцину от "Pfizer".

Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, там были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что подозреваемые работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии - именно туда была таргетированная их рекламная кампания. Задокументированы факты получения подписок от "клиентов" на тысячи долларов. Известно, что правоохранители перекрыли канал незаконной продажи поддельной вакцины "Pfizer" в другие страны в конце апреля.

Напомним, в соответствии с политикой американской компании "Пфайзер Продактс Инк" поставки вакцины против COVID-19 осуществляется исключительно по контрактам, заключенным между компаниями группы "Pfizer” и государством. Поставки вакцины осуществляется в соответствии с предпочтительными каналами поставки и конкретно к определенным государством местам вакцинации.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в Золочевском районе 35-летняя женщина подрабатывала и сбывала справки от имени медицинских учреждений о прохождении тестирования на Covid-19. Следователи сообщили ей о подозрении.

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