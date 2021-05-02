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В Украине более 5 тыс. новых больных коронавирусом и 3 тыс. госпитализированных
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02 мая 2021, 10:54 6

В Украине более 5 тыс. новых больных коронавирусом и 3 тыс. госпитализированных

02 мая 2021, 10:54 6
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Умерло за прошедшие сутки 160 человек
Умерло за прошедшие сутки 160 человек
Фото из открытых источников
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За минувшие сутки в Украине выявлено 5094 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом написал в своем Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов, информирует RegioNews.

Среди зараженных оказались 219 детей и 81 медработник. Также за прошедшие сутки:

  • госпитализованы - 3199 человек;
  • летальных случаев - 160;
  • выздоровели 5784 человека;
  • проведено тестирований - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, May 1, 2021

Напомним, 30 апреля в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умер 351 больной, выздоровело 14 956 человек.

коронавирус Украина болезнь Минздрав Максим Степанов

 
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