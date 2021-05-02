В Украине более 5 тыс. новых больных коронавирусом и 3 тыс. госпитализированных
Умерло за прошедшие сутки 160 человек
Умерло за прошедшие сутки 160 человек
За минувшие сутки в Украине выявлено 5094 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом написал в своем Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов, информирует RegioNews.
Среди зараженных оказались 219 детей и 81 медработник. Также за прошедшие сутки:
- госпитализованы - 3199 человек;
- летальных случаев - 160;
- выздоровели 5784 человека;
- проведено тестирований - 43 405 (в том числе методом ПЦР - 21609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17918).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
5 094 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 травня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Saturday, May 1, 2021
Напомним, 30 апреля в Украине обнаружили 8549 новых случаев COVID-19, умер 351 больной, выздоровело 14 956 человек.
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