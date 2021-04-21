Стало известно, какой штамм коронавируса больше всего обнаруживали у киевлян
В Киеве у 80% больных COVID-19 зафиксировано «британский» штамм коронавирус.
Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Украина 24", пишет RegioNews.
"Ситуация действительно положительная по снижению заболеваемости и госпитализаций. Но сегодня мы наблюдаем 80% в городе Киеве именно "британского" штамма, который быстро распространяется и вызывает осложнения на седьмые сутки", - заявил он.
Рубан посоветовал гражданам при проявлениях каких-либо признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.
"Все лечебные учреждения обеспечены, врачи знают, как работать с такими больными. Есть алгоритм лечения таких пациентов", - сказал Рубан.
Напомним, в Раде прогнозируют ухудшение COVID-ситуации из-за новых штаммов болезни.