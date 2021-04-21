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21 апреля 2021, 11:59 8

В Украине значительно выросла заболеваемость на COVID у детей - НАН

21 апреля 2021, 11:59 8
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За последние сутки заболело 532 ребенка
Фото: из открытых источников
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За последнюю неделю число госпитализированных больных детей в возрасте до 9 лет оказалось как минимум вдвое выше, чем неделей ранее.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном Национальной академией наук, передает RegioNews.

В последнюю неделю число госпитализированных больных в возрасте до 9 лет включительно оказалось по крайней мере вдвое выше, чем число госпитализированных больных в возрасте от 10 до 19 лет включительно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине за 20 апреля COVID-19 диагностировали в 12 162 человек, зафиксировано 429 летальных случаев.

коронавирус госпитализация дети пандемия ученые

 
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