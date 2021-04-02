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02 апреля 2021, 17:32 91

В Киеве под суд пойдет полицейский, который "выбивал" признания в убийстве

02 апреля 2021, 17:32 91
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Его коллеги были свидетелями таких действий, но ничего не сделали, чтобы остановить
Его коллеги были свидетелями таких действий, но ничего не сделали, чтобы остановить
Фото из открытых источников
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В столице Украины будут судить оперуполномоченного полиции, который пытал задержанного, чтобы “выбить” признание в убийстве.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокурорами специализированного подразделения по противодействию пыткам Офиса генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного одного из районных управлений ГУ Нацполиции в городе Киеве по факту истязания (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Известно, что полицейский, пытаясь получить признание подозреваемого в совершении убийства, в помещении управления полиции несколько часов наносил ему удары резиновой палкой по различным частям тела, надевал на голову противогаз и перекрывал доступ воздуха. Милиционер прекратил пытать его только после получения признания.

По данным следствия, в это время в помещении управления полиции находились десятки полицейских, которые не могли не слышать об издевательствах с задержанного. Однако они не только не прекратили такие неправомерные действия своего коллеги, но и фактически способствовали сокрытию этого преступления, в частности путем несообщения о такой факт.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на полицейскую в метро, у женщины сотрясение мозга.

Украина криминал убийство полиция криминальное дело

 
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