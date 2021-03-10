В Минздраве рассказали, сколько будет стоить справка о COVID-вакцинации для путешествий

Справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины

Справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины

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В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы в ближайшем будущем смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 для пересечения границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, справка будет выдаваться бесплатно после второй прививки.

Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - пояснил Ляшко.

Напомним, в больнице на Буковине отказались прививаться от COVID 95% медиков.