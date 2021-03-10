У МОЗ розповіли, скільки коштуватиме довідка про COVID-вакцинацію для подорожей

Довідка буде видаватися безплатно після дворазового введення вакцини

Довідка буде видаватися безплатно після дворазового введення вакцини

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У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українці в найближчому майбутньому зможуть безплатно отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації від COVID-19 для перетину кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, довідка буде видаватися безплатно після другого щеплення.

Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму і вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки ніяких інших паспортів ми не впроваджуємо", - пояснив Ляшко.

Нагадаємо, в лікарні на Буковині відмовилися щепитися від ковіду 95% медиків.