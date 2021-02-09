Десятки миллионов на фейковых водительских удостоверениях: в полиции разоблачили преступную схему

За одно водительское удостоверение фигуранты брали 43 тысячи гривен

За одно водительское удостоверение фигуранты брали 43 тысячи гривен

Фото: из открытых источников

Киберполицейские разоблачили группу злоумышленников в изготовлении и сбыте поддельных водительских удостоверений, ежегодный доход которых составлял около 20 миллионов гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

Так, по информации правоохранителей, бизнес организовал 29-летний киевлянин, который создал и администрировал сайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант создал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.

Операторы уверяли заказчиков, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти работник "компании".

Зато фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверение. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ отправляли заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц. Ежегодный доход фигурантов составлял около 20 миллионов гривен.

Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине СБУ задержала международное группировки фальшивомонетчиков.