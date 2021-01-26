В Украине почти 270 населенных пунктов в 12 областях остались без света

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро вторника, 26 января, из-за снега и порывов ветра обесточило 269 населенных пунктов в 12 областях Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночи 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях”, - говорится в сообщении.

Обесточены населенные пункты: в Полтавской области - 77, в Житомирской - 40, Киевской - 37, Львовской - 37, Черниговской - 24, Винницкой - 13, Черкасской - 13, Днепропетровской - 8, Волынской - 8, Закарпатской - 6, в Кировоградской - 4 и Херсонской - 2.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине обесточены 85 населенных пунктов из-за непогоды.