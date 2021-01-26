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26 січня 2021, 10:02 6

В Україні майже 270 населених пунктів у 12 областях залишилися без світла

26 січня 2021, 10:02 6
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок вівторка, 26 січня, через сніг та пориви вітру знеструмило 269 населених пунктів в 12 областях України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

В ночі 26 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях”, - йдеться у повідомленні.

Знеструмленні населені пункти: у Полтавській області - 77, Житомирській - 40, Київській - 37, Львівській - 37, Чернігівській - 24, Вінницькій - 13, Черкаській - 13, Дніпропетровській - 8, Волинській - 8, Закарпатській - 6, Кіровоградській - 4 та Херсонській - 2.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялось, що в Україні знеструмлено 85 населених пунктів через негоду.

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