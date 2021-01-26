В Україні майже 270 населених пунктів у 12 областях залишилися без світла
Станом на ранок вівторка, 26 січня, через сніг та пориви вітру знеструмило 269 населених пунктів в 12 областях України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
В ночі 26 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях”, - йдеться у повідомленні.
Знеструмленні населені пункти: у Полтавській області - 77, Житомирській - 40, Київській - 37, Львівській - 37, Чернігівській - 24, Вінницькій - 13, Черкаській - 13, Дніпропетровській - 8, Волинській - 8, Закарпатській - 6, Кіровоградській - 4 та Херсонській - 2.
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялось, що в Україні знеструмлено 85 населених пунктів через негоду.