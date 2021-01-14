В Україні зайнято майже 32% ліжок для хворих на COVID-19 - МОЗ
Станом на 14 січня завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% ні в одній з областей України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Завантаженість ліжок по Україні становить 31,7%", - повідомили в міністерстві.
Крім того, за даними МОЗ ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України й в Києві.
Найгірша ситуація з готовністю до ослаблення обмежень - у Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області, у Закарпатській області та в Івано-Франківській області.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 13 січня в лікарні потрапили 2 229 хворих з COVID-19.