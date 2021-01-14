10:32  14 січня
Степанов закликав політиків не маніпулювати навколо питання постачання вакцин від COVID-19
11:08  14 січня
На Львівщині голова ДВК отримав три роки умовно за підробку виборчої документації
08:11  14 січня
На Донбасі зафіксували 6 порушень режиму "тиші": стріляли з кулеметів та гранатометів
UA | RU
UA | RU
14 січня 2021, 10:59 9

В Україні зайнято майже 32% ліжок для хворих на COVID-19 - МОЗ

14 січня 2021, 10:59 9
Читайте также на русском языке
Послаблювати карантин у всіх областях та у Києві не можна
Послаблювати карантин у всіх областях та у Києві не можна
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 14 січня завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% ні в одній з областей України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок по Україні становить 31,7%", - повідомили в міністерстві.

Крім того, за даними МОЗ ситуація з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України й в Києві.

Найгірша ситуація з готовністю до ослаблення обмежень - у Миколаївській, Запорізькій і Черкаській областях.

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області, у Закарпатській області та в Івано-Франківській області.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 13 січня в лікарні потрапили 2 229 хворих з COVID-19.

карантин ушпиталення медики лікарні локдаун
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Всі блоги »