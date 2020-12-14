В Украине 107 населенных пунктов в пяти областях остались без света

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: из открытых источников

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, обледенение) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 5 областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7 утра 14 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, обледенения) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 8, Черкасская - 7, Житомирская - 6 и Черновицкая - 1", - говорится в сообщении.

Также спасатели сообщают, что 14 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед. На дорогах большинства областей гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря гололед в Украине вызвало сотни аварий на дорогах, обесточены свыше 170 населенных пунктов.