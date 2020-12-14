В Україні 107 населених пунктів у п'яти областях залишились без світла
В Україні унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Станом на 7 ранку 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська - 85, Київська - 8, Черкаська - 7, Житомирська - 6 та Чернівецька - 1", - йдеться в повідомленні.
Також рятувальники повідомляють, що 14 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня ожеледь в Україні спричинила сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.