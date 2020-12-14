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14 грудня 2020, 09:42 10

В Україні 107 населених пунктів у п'яти областях залишились без світла

14 грудня 2020, 09:42 10
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні унаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Станом на 7 ранку 14 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська - 85, Київська - 8, Черкаська - 7, Житомирська - 6 та Чернівецька - 1", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники повідомляють, що 14 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня ожеледь в Україні спричинила сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.

ДСНС рятувальники дороги електрика ремонт
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