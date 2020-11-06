Умер известный сатирик Михаил Жванецкий
Писатель скончался на 87 году жизни
Писатель скончался на 87 году жизни
Сегодня, 6 ноября, в возрасте 86 лет скончался известный писатель-сатирик, киносценарист и телеведущий, народный артист Украины, народный артист России Михаил Жванецкий.
Информацию подтвердил концертный директор Михаила Михайловича - Олег Сташкевич, передает RegioNews.
В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.
Напомним, Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.
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