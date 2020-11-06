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Умер известный сатирик Михаил Жванецкий
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06 ноября 2020, 14:51 43

Умер известный сатирик Михаил Жванецкий

06 ноября 2020, 14:51 43
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Писатель скончался на 87 году жизни
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 6 ноября, в возрасте 86 лет скончался известный писатель-сатирик, киносценарист и телеведущий, народный артист Украины, народный артист России Михаил Жванецкий.

Информацию подтвердил концертный директор Михаила Михайловича - Олег Сташкевич, передает RegioNews.

В начале октября стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность из-за возраста и потери работоспособности.

Напомним, Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х он работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.

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