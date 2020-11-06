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Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
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06 листопада 2020, 14:51 49

Помер відомий сатирик Михайло Жванецький

06 листопада 2020, 14:51 49
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Письменник помер на 87 році життя
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 6 листопада, у віці 86 років помер відомий письменник-сатирик, кіносценарист і телеведучий, народний артист України, народний артист Росії Михайло Жванецький.

Інформацію підтвердив концертний директор Михайла Михайловича - Олег Сташкевич, передає RegioNews.

На початку жовтня стало відомо, що Жванецький завершив концертну діяльність через вік та втрату працездатності.

Нагадаємо, Михайло Жванецький народився в Одесі 6 березня 1934 року. У 1960-х він працював у Ленінградському театрі мініатюр під керівництвом Аркадія Райкіна. У 1988 році створив Московський театр мініатюр.

Одеса телебачення смерть люди концерт
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