Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
Письменник помер на 87 році життя
Письменник помер на 87 році життя
Сьогодні, 6 листопада, у віці 86 років помер відомий письменник-сатирик, кіносценарист і телеведучий, народний артист України, народний артист Росії Михайло Жванецький.
Інформацію підтвердив концертний директор Михайла Михайловича - Олег Сташкевич, передає RegioNews.
На початку жовтня стало відомо, що Жванецький завершив концертну діяльність через вік та втрату працездатності.
Нагадаємо, Михайло Жванецький народився в Одесі 6 березня 1934 року. У 1960-х він працював у Ленінградському театрі мініатюр під керівництвом Аркадія Райкіна. У 1988 році створив Московський театр мініатюр.
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