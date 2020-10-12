Студентов не будут принудительно выселять из общежитий из-за карантина - МОН
И. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий, в то же время будут предоставлены рекомендации относительно отъезда из общежитий домой.
Как передает RegioNews, об этом он написал в Telegram.
Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств", - сообщил Шкарлет.
Он подчеркнул, что все эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно придерживаться требований дистанцирования.
Также Шкарлет заметил, что МОН будет рекомендовать перейти на дистанционное обучение высшим учебным заведениям с 15 октября по 15 ноября.
Ранее сообщалось, что Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.