10:01  12 октября
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали более 4400 новых случаев
09:26  12 октября
В ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія"
08:13  12 октября
Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза открывали огонь по позициям ООС
UA | RU
UA | RU
12 октября 2020, 10:31 5

Студентов не будут принудительно выселять из общежитий из-за карантина - МОН

12 октября 2020, 10:31 5
Читайте також українською мовою
В министерстве также рекомендуют перейти на дистанционное обучение высшим учебным заведениям
В министерстве также рекомендуют перейти на дистанционное обучение высшим учебным заведениям
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

И. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий, в то же время будут предоставлены рекомендации относительно отъезда из общежитий домой.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Telegram.

Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. В официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств", - сообщил Шкарлет.

Он подчеркнул, что все эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно придерживаться требований дистанцирования.

Также Шкарлет заметил, что МОН будет рекомендовать перейти на дистанционное обучение высшим учебным заведениям с 15 октября по 15 ноября.

Ранее сообщалось, что Шкарлет выступил с просьбой перевести школьников на дистанционное обучение на две недели.

коронавирус карантин образование студент Сергей Шкарлет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Все блоги »