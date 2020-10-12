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12 жовтня 2020, 10:31 5

Студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків через карантин - МОН

12 жовтня 2020, 10:31 5
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В міністерстві також рекомендують перейти на дистанційне навчання вищим навчальним закладам
В міністерстві також рекомендують перейти на дистанційне навчання вищим навчальним закладам
Фото: з відкритих джерел
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В.о міністра освіти та науки Сергій Шкарлет запевнив, що студентів не будуть примусово виселяти з гуртожитків, водночас будуть надані рекомендації щодо від'їзду з гуртожитків додому.

Як передає RegioNews, про це він написав в Telegram.

Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти з гуртожитків. В офіційному документі МОН лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів", - повідомив Шкарлет.

Він підкреслив, що всі ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання.

Також Шкарлет зауважив, що МОН буде рекомендувати перейти на дистанційне навчання вищим навчальним закладам з 15 жовтня по 15 листопада.

Раніше повідомлялось, що Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.

коронавірус карантин освіта студент Сергій Шкарлет
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