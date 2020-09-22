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22 сентября 2020, 18:31 2

В Украине создадут базу для предотвращения мошенничества с застройками, - МВД

22 сентября 2020, 18:31 2
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Законопроекты должны разработать в течение двух месяцев
Законопроекты должны разработать в течение двух месяцев
Фото: МВД
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Министерство внутренних дел разрабатывает законодательную базу, которая должна предотвратить мошенничество с застройками.

Об этом говорится в сообщении пресслужбы МВД, информирует Regionews.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МВД Антон Геращенко во время заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам содействия пострадавшим инвесторам.

"Работа переходит в плоскость именно практических наработок и результативной деятельности созданных подгруппах. За 2 месяца мы должны разработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые сделали бы невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов", - сказал Геращенко.

Также в МВД должны сформировать "дорожную карту" проблемных объектов, которые уже существуют в Украине.

Напомним, на Киевщине разоблачили застройщика, который украл из госбюджета 50 миллионов гривен.

Украина застройка МВД инвестиции стройка
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