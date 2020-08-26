В Украине из-за непогоды без света остались 139 населенных пунктов

В четырех областях сработали системы защиты линий электропередач

В четырех областях сработали системы защиты линий электропередач

Фото: из открытых источников

В Украине в результате сильного дождя и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

26 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская – 68, Киевская – 54, Винницкая – 14, Черкасская – 3", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Ивано-Франковской области семьи четырех погибших в результате июньского наводнения получили по 200 тысяч гривен материальной помощи.