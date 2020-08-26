В Украине из-за непогоды без света остались 139 населенных пунктов
В четырех областях сработали системы защиты линий электропередач
В четырех областях сработали системы защиты линий электропередач
В Украине в результате сильного дождя и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
26 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская – 68, Киевская – 54, Винницкая – 14, Черкасская – 3", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Ивано-Франковской области семьи четырех погибших в результате июньского наводнения получили по 200 тысяч гривен материальной помощи.
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