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26 августа 2020, 10:24 7

В Украине из-за непогоды без света остались 139 населенных пунктов

26 августа 2020, 10:24 7
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В четырех областях сработали системы защиты линий электропередач
В четырех областях сработали системы защиты линий электропередач
Фото: из открытых источников
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В Украине в результате сильного дождя и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

26 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская – 68, Киевская – 54, Винницкая – 14, Черкасская – 3", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Ивано-Франковской области семьи четырех погибших в результате июньского наводнения получили по 200 тысяч гривен материальной помощи.

ГСЧС Украина спасатели электричество
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