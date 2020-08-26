В Україні через негоду без світла залишились 139 населених пунктів

У чотирьох областях спрацювали системи захисту ліній електропередач

У чотирьох областях спрацювали системи захисту ліній електропередач

Фото: з відкритих джерел

В Україні внаслідок сильного дощу та поривів вітру та через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях, а саме: Житомирська – 68, Київська – 54, Вінницька – 14, Черкаська – 3", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області родини чотирьох загиблих внаслідок червневої повені отримали по 200 тисяч гривень матеріальної допомоги.