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26 серпня 2020, 10:24 7

В Україні через негоду без світла залишились 139 населених пунктів

26 серпня 2020, 10:24 7
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У чотирьох областях спрацювали системи захисту ліній електропередач
У чотирьох областях спрацювали системи захисту ліній електропередач
Фото: з відкритих джерел
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В Україні внаслідок сильного дощу та поривів вітру та через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

26 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 139 населених пунктів у 4 областях, а саме: Житомирська – 68, Київська – 54, Вінницька – 14, Черкаська – 3", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання були залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області родини чотирьох загиблих внаслідок червневої повені отримали по 200 тисяч гривень матеріальної допомоги.

ДСНС Україна рятувальники електрика
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