На западе Украины остаются подтопленными 12 населенных пунктов - ГСЧС
В результате непогоды остаются подтопленными 12 населенных пунктов в 3 областях Украины: Черновицкой, Львовской и Тернопольской.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
2 июля на территории западных областей остается подтопленными 12 населенных пунктов Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях", - говорится в сообщении.
В частности, подтоплено:
- 113 домов в Тернопольской и Черновицкой областях;
- 1 объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области;
- затоплены 159 подвалов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях;
- 379 приусадебных участков: Тернопольская (194), Черновицкая (171), Ивано-Франковская (12) и Львовская (2).
Из-за непогоды, было разрушено:
- 202,5 км автодорог в Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08);
- 95 мостов в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1).
Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ - 2 тыс. 523 человека, в течение суток откачано около 28 тыс. 630 м куб. воды.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 648 человек и 234 единицы техники.
Ранее сообщалось, что городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что за подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч.