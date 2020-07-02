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02 июля 2020, 09:29 7

На западе Украины остаются подтопленными 12 населенных пунктов - ГСЧС

02 июля 2020, 09:29 7
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Подтоплены 113 домов, разрушено 202,5 км автодорог
Подтоплены 113 домов, разрушено 202,5 км автодорог
Фото: из открытых источников
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В результате непогоды остаются подтопленными 12 населенных пунктов в 3 областях Украины: Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

2 июля на территории западных областей остается подтопленными 12 населенных пунктов Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях", - говорится в сообщении.

В частности, подтоплено:

  • 113 домов в Тернопольской и Черновицкой областях;
  • 1 объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области;
  • затоплены 159 подвалов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Львовской областях;
  • 379 приусадебных участков: Тернопольская (194), Черновицкая (171), Ивано-Франковская (12) и Львовская (2).

Из-за непогоды, было разрушено:

  • 202,5 км автодорог в Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08);
  • 95 мостов в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1).

Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ - 2 тыс. 523 человека, в течение суток откачано около 28 тыс. 630 м куб. воды.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 648 человек и 234 единицы техники.

Ранее сообщалось, что городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что за подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч.

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