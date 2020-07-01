В Николаеве прошел мощный ливень. Часть улиц затопило

Шквальный ветер повалил дерево на проезжую часть

Шквальный ветер повалил дерево на проезжую часть

Фото: НикВести

В результате сильного ливня в Николаеве 30 июня часть улиц в центре города оказалась затоплена.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Отмечается, что затопило улицы Московскую и Спасскую, а на пересечении этих улиц шквальный ветер повалил на проезжую часть дерево, движение было затруднено.

Под водой также оказалась улица Курортная в микрорайоне Намыв возле областной клинической больницы и городского роддома №3.

Напомним, 30 июня в Одессе выпал сильный дождь, который подтопил улицы и заблокировал дороги.