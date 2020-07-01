09:58  01 июля
В Украине сократилось число новых случаев COVID-19
11:14  01 июля
В Житомире ослабляют карантинные меры: что откроют
08:21  01 июля
Боевики 12 раз срывали "тишину" на Донбассе, есть раненые
UA | RU
UA | RU
01 июля 2020, 13:17 1

В Николаеве прошел мощный ливень. Часть улиц затопило

01 июля 2020, 13:17 1
Читайте також українською мовою
Шквальный ветер повалил дерево на проезжую часть
Шквальный ветер повалил дерево на проезжую часть
Фото: НикВести
Читайте також
українською мовою

В результате сильного ливня в Николаеве 30 июня часть улиц в центре города оказалась затоплена.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НикВести.

Отмечается, что затопило улицы Московскую и Спасскую, а на пересечении этих улиц шквальный ветер повалил на проезжую часть дерево, движение было затруднено.

Под водой также оказалась улица Курортная в микрорайоне Намыв возле областной клинической больницы и городского роддома №3.

Напомним, 30 июня в Одессе выпал сильный дождь, который подтопил улицы и заблокировал дороги.

непогода ветер Николаев Наводнение Дожди
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »