Семь областей и Киев не готовы к открытию заведений общественного питания - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что город Киев, а также Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют эпидемическим критериям для полноценного открытия ресторанов и кафе.
Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает RegioNews.
Сегодня, 5 июня, постановлением Кабинета министров разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутрь помещения.
Однако, по индикаторам не проходят: по заболеваемости - Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы, а по тестированию не проходят Донецкая и Луганская области - почти проходит, но 11,96 на 100 тысяч населения (при критерии - 12).
В этих областях решениями комиссий ТЭБ и ЧС не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку эпидситуация не позволяет: не достигнуты критерии, которые позволяют открывать заведения общественного питания", - подчеркнул Ляшко.
По его словам, в случае, если эти заведения будут открываться на этих территориях, это будет нарушением постановления о внедрении адаптивного карантина на территории Украины.
Напомним, в Киеве за 4 июня обнаружили 82 новых случая, во Львовской области – 73, в Ровенской – 57, в Черновицкой – 38, в Житомирской – 22 новых больных коронавирусной болезнью.
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