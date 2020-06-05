Семь областей и Киев не готовы к открытию заведений общественного питания - Ляшко

Показатели не позволяют ослабить карантинные ограничения для посещения кафе и ресторанов внутри

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Показатели не позволяют ослабить карантинные ограничения для посещения кафе и ресторанов внутри

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что город Киев, а также Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют эпидемическим критериям для полноценного открытия ресторанов и кафе.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает RegioNews.

Сегодня, 5 июня, постановлением Кабинета министров разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутрь помещения.

Однако, по индикаторам не проходят: по заболеваемости - Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы, а по тестированию не проходят Донецкая и Луганская области - почти проходит, но 11,96 на 100 тысяч населения (при критерии - 12).

В этих областях решениями комиссий ТЭБ и ЧС не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку эпидситуация не позволяет: не достигнуты критерии, которые позволяют открывать заведения общественного питания", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, в случае, если эти заведения будут открываться на этих территориях, это будет нарушением постановления о внедрении адаптивного карантина на территории Украины.

Напомним, в Киеве за 4 июня обнаружили 82 новых случая, во Львовской области – 73, в Ровенской – 57, в Черновицкой – 38, в Житомирской – 22 новых больных коронавирусной болезнью.