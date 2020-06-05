09:44  05 июня
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 553 новых случая заболевания
12:07  05 июня
Перестрелка в Броварах: Аваков отчитался в Раде о ходе дела
12:41  05 июня
В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
UA | RU
UA | RU
05 июня 2020, 11:14 18

Семь областей и Киев не готовы к открытию заведений общественного питания - Ляшко

Читайте також
українською мовою
05 июня 2020, 11:14 18
Читайте також українською мовою
Показатели не позволяют ослабить карантинные ограничения для посещения кафе и ресторанов внутри
Фото: из открытых источников
Показатели не позволяют ослабить карантинные ограничения для посещения кафе и ресторанов внутри

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что город Киев, а также Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют эпидемическим критериям для полноценного открытия ресторанов и кафе.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает RegioNews.

Сегодня, 5 июня, постановлением Кабинета министров разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутрь помещения.

Однако, по индикаторам не проходят: по заболеваемости - Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы, а по тестированию не проходят Донецкая и Луганская области - почти проходит, но 11,96 на 100 тысяч населения (при критерии - 12).

В этих областях решениями комиссий ТЭБ и ЧС не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку эпидситуация не позволяет: не достигнуты критерии, которые позволяют открывать заведения общественного питания", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, в случае, если эти заведения будут открываться на этих территориях, это будет нарушением постановления о внедрении адаптивного карантина на территории Украины.

Напомним, в Киеве за 4 июня обнаружили 82 новых случая, во Львовской области – 73, в Ровенской – 57, в Черновицкой – 38, в Житомирской – 22 новых больных коронавирусной болезнью.


Виктор Ляшко карантин коронавирус ресторан область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 июня 2020, 21:57
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Все досье »