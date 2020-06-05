Сім областей та Київ не готові до відкриття закладів громадського харчування - Ляшко

Показники не дозволяють послабити карантинні обмеження для відвідування кафе та ресторанів всередині

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Показники не дозволяють послабити карантинні обмеження для відвідування кафе та ресторанів всередині

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що місто Київ, а також Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька і Луганська області поки що не відповідають епідемічним критеріям для повноцінного відкриття ресторанів і кафе.

Про це він розповів у ході брифінгу, передає RegioNews.

Сьогодні, 5 червня, постановою Кабінету міністрів дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередину приміщення.

Однак, за індикаторами не проходять: по захворюваності - Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область, Чернівці, а з тестування не проходять Донецька і Луганська області - майже проходить, але 11,96 на 100 тисяч населення (при критерії - 12).

У цих областях рішеннями комісій ТЕБ та НС не повинно бути дозволено відкриватися закладам громадського харчування, оскільки епідситуація не дозволяє: не досягнуто критеріїв, які дозволяють відкривати заклади громадського харчування", - підкреслив Ляшко.

За його словами, в разі, якщо ці заклади будуть відкриватися на цих територіях, це буде порушенням постанови про впровадження адаптивного карантину на території України.

Нагадаємо, у Києві за 4 червня виявили 82 нових випадки, у Львівській області – 73, у Рівненській – 57, в Чернівецькій – 38, у Житомирській – 22 нових хворих коронавирусной хворобою.