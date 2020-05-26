В Карпатах в конце весны намело почти полметра снега
Ограниченная видимость до 50 метров
Ограниченная видимость до 50 метров
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало около 10-15 сантиметров снега. Местами надувы снежного покрова доходят до 30-40 сантиметров.
Об этом сообщает Черногорский горной поисково-спасательный пост в Facebook, передает RegioNews.
Спасатели также предупреждают об ограниченной видимости из-за тумана и снега в горах.
Температура воздуха -2 градуса, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.
В комментариях к сообщению пользователи отмечают, мол, не верится, что там намело столько снега. Кроме этого, признаются, что в конце мая им таки уже хочется тепла.
Как ранее сообщалось, в Черновцах непогода повалила деревья и повредила здания и машины.
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