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26 мая 2020, 12:16 23

В Карпатах в конце весны намело почти полметра снега

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26 мая 2020, 12:16 23
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Ограниченная видимость до 50 метров
Ограниченная видимость до 50 метров

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпало около 10-15 сантиметров снега. Местами надувы снежного покрова доходят до 30-40 сантиметров.

Об этом сообщает Черногорский горной поисково-спасательный пост в Facebook, передает RegioNews.

Спасатели также предупреждают об ограниченной видимости из-за тумана и снега в горах.

Температура воздуха -2 градуса, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.

В комментариях к сообщению пользователи отмечают, мол, не верится, что там намело столько снега. Кроме этого, признаются, что в конце мая им таки уже хочется тепла.

Как ранее сообщалось, в Черновцах непогода повалила деревья и повредила здания и машины.


снег Карпаты горы спасатели ГСЧС
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