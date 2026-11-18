В Ровенской области из-за российской атаки без света остались более 80 населенных пунктов
Утром 18 ноября российские войска атаковали Ровенскую область
Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.
В результате удара на севере региона обесточены более 80 населенных пунктов.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть электроснабжение жителям области.
Напомним, в ночь на 18 ноября РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА. Зафиксированы попадания на семи локациях.
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