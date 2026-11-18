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Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews.

В результате удара на севере региона обесточены более 80 населенных пунктов.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть электроснабжение жителям области.

Напомним, в ночь на 18 ноября РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА. Зафиксированы попадания на семи локациях.