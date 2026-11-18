Россияне ударили по рынку в Харьковской области: 11 пострадавших, среди них ребенок
Утром 18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, сейчас известно об 11 пострадавших, среди которых – 11-летний мальчик.
Медики оказывают раненым необходимую помощь. На месте попадания возник пожар – горят торговые павильоны.
Информация о последствиях атаки уточняется.
По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, пострадали 8 человек.
Напомним, в ночь на 18 ноября РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.