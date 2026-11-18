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Утром 18 ноября российская армия нанесла удар по рынку в Златополе Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, сейчас известно об 11 пострадавших, среди которых – 11-летний мальчик.

Медики оказывают раненым необходимую помощь. На месте попадания возник пожар – горят торговые павильоны.

Информация о последствиях атаки уточняется.

По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеские удары получили 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, пострадали 8 человек.

Напомним, в ночь на 18 ноября РФ атаковала Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 7 локациях.