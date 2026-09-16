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16 вересня 2026, 13:03

Українські захисники уразили російський Су-24 на аеродромі в Саках

16 вересня 2026, 13:03
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом 15 вересня та в ніч на 16 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих військових об'єктах РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму уразили літак Су-24. Ступінь завданих пошкоджень наразі уточнюється.

Крім того, українські військові уразили низку інших цілей ворога:

  • у районі Донецька уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА;
  • у Старомлинівці, Покровську (Донецька обл.) та Покровському (Запорізька обл.) – пункти управління безпілотниками окупантів;
  • у Довжанську на Луганщині – склад боєприпасів;
  • у Ровеньках (Луганська обл.) та Бердянську (Запорізька обл.) – бази зберігання паливно-мастильних матеріалів;
  • у Суворовому та Рисовому (ТОТ Криму) уразили пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Нагадаємо, в ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. Також завдали ударів по понуктах управління дронами ворога.

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