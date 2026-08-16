В Киеве в результате ракетного удара РФ вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Фото: ГСЧС

В результате ночной ракетной атаки России в ночь на 16 августа в Киеве зафиксировали падение обломков и пожары в двух районах столицы. По последним данным, пострадали три человека

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews .

В Оболонском районе обломки рухнули на территорию нежилой застройки. Там возник масштабный пожар на территории одного из рынков, также загорелось несколько автомобилей.

Еще по одному адресу из-за взрывной волны произошло незначительное разрушение здания без дальнейшего возгорания.

Также зафиксировали попадание в нежилое здание.

В Голосеевском районе столицы возник пожар в нежилом помещении.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем человеке, впоследствии ГСЧС уточнила, что в Оболонском районе травмировались два человека. По состоянию на 07:20 Киевская городская военная администрация сообщила о трех пострадавших.

Спасатели ликвидировали все пожары, вызванные ночными российскими обстрелами в Оболонском и Голосеевском районах столицы. В настоящее время продолжается разборка и проливка конструкций.

На местах работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки и устанавливающие окончательные масштабы повреждений.

Напомним, что поздно вечером 15 августа в центральной части Сум российский беспилотник попал в гражданский автомобиль.