иллюстративный фото из открытых источников

По состоянию на утро 21 марта в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время известно, что в Средиземном море – 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.



За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 19 судов, из них 11 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 2 судна, из них 1 судно продолжило движение из пролива Босфор.

Напомним, артиллеристы подразделения "Art Division" в составе "Спецподразделения Тимура" огнем из гаубицы M777 уничтожают вражеские цели на Покровском направлении.