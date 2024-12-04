На пляж в Одесской области штормом вынесло мину
В понедельник, 2 декабря, пограничники Одесского отряда обнаружили на одном из пляжей морскую мину. Ее штормом сорвало с крепежа и прибило к побережью Одесщины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Благодаря пристальному наблюдению и своевременному обнаружению, взрывоопасный предмет контролируемо обезврежен на взрезе воды", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на пляж Черноморска Одесской области штормовое море вынесло мину. Опасный боеприпас обезвредили саперы.
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