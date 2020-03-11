Российские силовики искали оружие в доме журналиста телеканала ATR

Журналист телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров рассказал подробности обысков в своем доме, где живет его пожилая мама

Фото: Facebook страница Сейтумера Сейтумерова

Журналист телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров рассказал подробности обысков в своем доме, где живет его пожилая мама

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Напомним, что российские силовики в рамках обысков 11 марта в Бахчисарае и Бахчисарайском районе провели семь обысков.

По факту обысков задержаны пятеро человек: Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ.

Обыски прошли и в доме журналиста Сейтумера Сейтумерова.

По его словам, в шесть часов утра силовики ворвались в дом выломав дверь, чем сильно напугали его пожилую мать, которой пришлось вызывать скорую.

"У нее больное сердце, поэтому пришлось вызывать скорую помощь. Искали меня. Хотя это очевидно и глупо, так как все силовики знают, что с конца 2017 года я вынужден был переехать на материковую Украину, и все это время нахожусь там, занимаюсь публичной деятельностью и работаю на телевидении. Сегодня утром по словам моей матери ФСБшники искали у нас дома оружие!!!! Ну глупее причины тяжело было придумать. Естественно никакого оружия они не нашли. Как сообщила мать, забрали какие то мои университетовские фотографии. Заставили ее подписать какие то бумаги, что она подписала не известно, так как в таком шоковом состоянии она ничего не понимала", – написал он.

По информации журналиста, 8 ноября 2017 года в его доме уже был обыск, тогда его оштрафовали на 2000 рублей.

"После обыска и вызовов на допросы, я был вынужден покинуть Крым", – отметил журналист.