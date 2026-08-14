Фото: ДСНС

У ніч на 14 серпня російські війська атакували безпілотниками Кіровоградську область

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та ДСНС, передає RegioNews.

Ворог вдарив по одному із об’єктів інфраструктури в Кропивницькому районі – виникла пожежа.

Крім того, горіли приватний житловий будинок та суха трава.

Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.

Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, рано-вранці 14 серпня російські війська завдали удару двома реактивними БпЛА по приватному будинку у Конотопському районі на Сумщині. Загинули 29-річна жінка та її 9-річний син, ще четверо людей отримали поранення.